雖然F-15E打擊鷹(Strike Eagle)並非匿蹤戰機，但是它仍是未來幾十年的美國空軍主力，強大的載彈量，並不是匿蹤戰機能取代的。然而沒有匿蹤外型的F-15E，面對新式防空系統也必然相對吃力，因此美國空軍正在測試提供給F-15E的新一代電戰預警系統，使它在未來仍有不錯的生存能力。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，加州愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)是美國空軍的主要先進軍備測試場，地位不亞於「51區」，基地內的貝內菲德電波消音室（Benefield Anechoic Facility ,BAF），是測試美軍電子系統、雷達系統的聖地，可以說美國最先進的戰機與飛彈都源出於此。最近消音室正在測試F-15E未來的電戰裝備EPAWSS。

在BAF消音室的F-15E。(圖/defence-blog)

EPPRS是「神鷹被動/主動警告與生存系統」(Eagle Passive/Active Warning and Survivability System )的簡稱，美國空軍戰機服役週期管理中心F-15部門的測試主管瓊恩‧丹納爾(Jon Danner)說，EPAWSS是一個集成式數位化航空電子系統，旨在保護鷹式戰機免受敵方防空系統的攻擊，可以說，這將是未來鷹式戰機的「外圍護盾」。

丹納爾解釋說，F-15E已經問世超過30年了(1989年正式服役)，因此目前機上的電子戰保護系統，仍是1970~1980年代的技術，然而當今的作戰環境，比過往更加複雜，潛在對手的雷達與飛彈更犀利，因此絕對需要有新一代的電子戰裝備。

負責測試的美國空軍772測試中隊(772nd Test Squadron)負責人艾德‧沙巴特(Ed Sabat)表示，EPAWSS的新技術，將為飛行員提供更快、更智慧化的資訊，能及時的提供飛行員威脅的所在，並提供電子反制，包括雷達波(RF)和紅外線(IR)威脅都有解決方案，遇到雷達波就以干擾誘餌，紅外線訊號可用虛假的光電熱源誘騙。

EPAWSS 是由BAE系統公司設計，未來將安裝在各型F-15戰機，使這種多功能的戰鬥轟炸機，能繼續在未來戰場上馳騁。

(中時電子報)