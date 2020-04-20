大陸國家衛健委高級別專家組通過考察和了解後，評斷新冠病毒具備「人傳人」特性，這也是新冠肺炎疫情防控的重點。

大陸疾控中心主任、衛健委高級別專家組組員高福院士在接受專訪時表示，在任何情況下，科學家都不能夠說病毒不存在人傳人的現象。

高級別專家組1月19日在武漢的內部研討會議中就已經了解到新冠病毒有非常強的傳染性。他強調，公衛專家僅根據經驗進行判斷是不夠的，最重要的是必須找到確鑿的事實，然後作出有依據的判斷。

(中時 )