陸衛健委專家：從沒說過病毒不存在「人傳人」跡象 23:422020/04/20 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸疾病預防控制中心主任高福（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委高級別專家組通過考察和了解後，評斷新冠病毒具備「人傳人」特性，這也是新冠肺炎疫情防控的重點。 大陸疾控中心主任、衛健委高級別專家組組員高福院士在接受專訪時表示，在任何情況下，科學家都不能夠說病毒不存在人傳人的現象。 高級別專家組1月19日在武漢的內部研討會議中就已經了解到新冠病毒有非常強的傳染性。他強調，公衛專家僅根據經驗進行判斷是不夠的，最重要的是必須找到確鑿的事實，然後作出有依據的判斷。 (中時 ) #專家 #病毒 #新冠 #人傳人 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒什麼顏色？陸專家的答案是… 20:012020/04/16 兩岸 台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了 07:312020/04/18 國際 北京明定8類人員 需核酸檢測 18:572020/04/19 兩岸 獨》華航工會劉惠宗：只要不裁員 什麼都可以談 17:292020/04/19 財經 為企業輸血 武漢推200億人幣定向紓困資金 18:582020/04/19 兩岸 敦睦艦隊染疫 外交部：帛琉若要篩檢將全力配合 20:212020/04/19 政治 百貨停業第一椿！漢神巨蛋周一起停業2天消毒 21:172020/04/19 財經 藍委晚間串連發文 嗆蔡不普發現金 21:002020/04/19 政治 美國2000萬人失業 上萬輛車排隊領食物 22:412020/04/19 國際 加拿大班芙鎮失業率達85％ 遊客絕跡淪鬼城 23:182020/04/19 國際 兩岸熱門新聞 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 鍾南山：陸錯失新冠藥物大規模臨床研究機會 - 兩岸 哈爾濱驚疫 4大漏洞敲警鐘 - 焦點新聞 - 旺報 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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