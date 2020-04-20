港澳許多億萬身家的權貴都喜愛賽馬甚至自己就擁有能出賽的馬兒，許多純血寶馬的主人不是富商就是知名藝人，如香港首富李嘉誠也都愛馬，曾有多匹賽駒出賽；而練馬師也會因為馬兒比賽勝利身價也隨著水漲船高。

不過這些億萬身家的馬主、練馬師們也常常成為歹徒劫掠的對象，成為新聞中的受害人。新世紀體育報報導， 知名香港練馬師葉楚航就曾被歹徒拿槍指著頭搶劫。

案發當天，早上4點正是訓練馬匹的時刻，成為正式練馬師不久的葉楚航剛出門就在自家別墅門口遭到數名匪徒埋伏，挾持進屋，搶匪當時用槍指葉楚航腦袋，威脅不給錢就爆頭，葉聽話從床頭櫃及保險箱取出首飾跟財物交給歹徒，但他們仍然把葉家兩名幼童及菲傭綁起，衝上二樓想劫掠一番，在睡夢中的葉妻被吵醒，立即內鎖房門，致電家人求助。

沒想到歹徒用槍押著葉楚航叫囂「不開門殺了葉楚航」，妻子無奈只好乖乖開門，並被迫致電給家人表示「沒事了」。幸運的是，案發當時，住在附近的家人早已經報警，在歹徒走出門口時，就將其擒獲，後歹徒被判8年。據悉，葉楚航的太太是香港首席華人女教練，也是郭富城的騎馬教練。

葉楚航的例子算是幸運，下面這位就相當悲慘，香港馬會馬主鄭慈太愛馬如癡，其旗下賽駒有批良駒名為「企業家」，在役期間出戰57次，共獲得6個冠軍、2個亞軍和5個季軍，為鄭贏了722萬港幣，2007年2月「企業家」出戰船灣讓賽，擊13匹佳駟，得到冠軍。

完成賽事的馬兒卻再也等不到主人出來「拉頭馬」。經媒體披露，原來鄭慈太幾天前在深圳遇害。原來喜歡按摩的鄭生前經常往返香港跟內地，因而被色誘劫殺。嫩妹趙燕香1月25日，以介紹女友為由，約了鄭在深圳見面。隨後，兩人在火車站附近一家酒店開了房。共犯錢宇華當時躲在洗手間內，假裝一名女孩正洗澡的假像。

結果當趙燕香將鄭帶到房間後，躲在浴室的錢宇華拿著刀從洗手間衝出來，鄭反抗並大聲求救，遭到錢的攻擊割頸。錢宇華奪走鄭身上的財物後，用膠帶及電話線捆綁其手腳，再用棉被將其包裹，最後用沙發壓住鄭後逃走，導致鄭求救無門死去。

雖然案發半年後，法院對錢宇華、趙燕香兩人劫殺主鄭慈太一案進行公開宣判，一審以搶劫罪判處錢宇華死刑，判處趙燕香有期徒刑13年。

據法院披露，原來廣錢宇華視為了籌集自己的離婚補償費及將來要跟跟趙燕香雙宿雙飛的費用才搶劫、勒索與趙燕香本來就相識的鄭慈太。

(中時電子報)