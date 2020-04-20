一輛自小客車晚間10時許在五股區觀音山風景管理所起火燃燒，消防人員於晚間11時許撲滅火勢，警消人員在車內駕駛座發現一具焦屍，據了解，該車為某汽車公司車所屬公司車，現場已交由鑑識人員調查中，警方將進一步釐清案情。

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