五股觀音山夜間火燒車 11時撲滅後驚見焦屍 23:482020/04/20 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛自小客車晚間10時許在五股區觀音山風景管理所起火燃燒，消防人員於晚間11時許撲滅火勢，警消人員在車內駕駛座發現一具焦屍，據了解，該車為某汽車公司車所屬公司車，現場已交由鑑識人員調查中，警方將進一步釐清案情。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #人員 #11 #焦屍 #公司 #撲滅 也許您會感興趣 推薦閱讀 小譚道聽圖說》也被隔離 16:302020/04/16 時事 居家檢疫男陳冊打網咖 父憂房產遭拍急匯款 15:032020/04/16 社會 台南大遠百致敬醫護 500個暖心便當獻成大醫院 18:052020/04/16 生活 台南大遠百500個暖心便當向醫護人員致敬 22:352020/04/16 財經 只有今天！7-11慶零確診美式咖啡買7送7 18:472020/04/17 消費 苗縣府防群聚感染 5月1日彈性上班 01:062020/04/18 地方新聞 嘉縣東石死亡火警 男叫醒父母女兒 自己葬身火窟 11:302020/04/19 社會 江西一醫院獎援鄂醫護每人36萬元14天假 11:492020/04/20 兩岸 嘉縣東石火警釀1死 縣長翁章梁慰問家屬 15:322020/04/20 社會 吃雞肉飯不用錢？近百店家挺醫護人員 18:372020/04/20 生活 社會熱門新聞 海軍禁慾下船「槍砲保養」？女友們恐成重災區 - 社會 「馬上有錢」卻危機重重！富豪馬主遭色誘劫殺 練馬師被槍抵頭勒索千萬 - 社會 社會10點檔》大學一次交8男友 毒蠍女為斷不倫戀犯「雙屍案」 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 3確診海軍官兵逛桃園3地點曝光 今全面大消毒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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