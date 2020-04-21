日本3月出口創下近四年來最大降幅，對美國出口寫下九年來最大減幅，凸顯新冠肺炎嚴重打擊全球需求與貿易。

根據日本財務省最新公布，日本3月出口年減11.7％，創2016年7月以來最大萎幅。對美國出口年減16.5％，創2011年4月來最大減幅。

(工商 )

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