新冠肺炎重創日本出口 00:082020/04/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本3月出口創下近四年來最大降幅，對美國出口寫下九年來最大減幅，凸顯新冠肺炎嚴重打擊全球需求與貿易。 根據日本財務省最新公布，日本3月出口年減11.7％，創2016年7月以來最大萎幅。對美國出口年減16.5％，創2011年4月來最大減幅。 (工商 ) #全球 #新冠肺炎 #來最大 #對美 #最大減幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 藥華藥新藥治療新冠肺炎 擬申請美臨床 04:102020/04/17 證券．權證 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 「奎寧」治療新冠肺炎 張上淳：國內未出現心臟副作用 14:332020/04/17 生活 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 阿爆新歌遭下架「比起新冠肺炎小Case」 01:062020/04/18 娛樂新聞 諾貝爾得主曝新冠肺炎病毒來源 黃安譙：胡說八道 10:592020/04/18 娛樂 主人罹新冠肺炎病逝 忠犬醫院外苦守網鼻酸 14:592020/04/18 日常 國內新冠肺炎無症狀感染者占7成 2族群比例最高 14:452020/04/18 生活 產經解析－新冠肺炎如何重塑資本市場 04:092020/04/19 全球財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 超猛！台積電又上300了 空手散戶還能追？ - 財經 油價又崩20％！專家曝原因 警告美國局勢嚴峻 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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