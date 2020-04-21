顧問公司麥肯錫（McKinsey）在最新報告指出，新冠肺炎導致經濟活動停滯，歐洲多達5,900萬份工作面臨威脅，估計歐盟與英國逾四分之一的民間就業將受到影響。

麥肯錫分析師將面臨風險的勞工定義為工作時數和薪資遭削減、休無薪假，或是被裁員。該報告指出新冠肺炎疫情對歐洲勞動市場，與經濟成長的長期潛在威脅。

就麥肯錫最悲觀的預測情境來看，也就是社交距離限制延長至夏季，那麼2021年前歐盟的失業率可能倍增至11.2％，在2024年前可能都無法回復至這場公衛危機前的水準。

分析師指出，新冠肺炎對部分產業造成更嚴重的衝擊，840萬個食品與住宿行業的工作將陷入風險，占整體比重高達74％。藝術與娛樂產業約半數工作（170萬份）面臨危險，零售和批發產業44％或1,460萬份工作遭受風險。相較之下，只有12％的專業服務工作受到疫情影響。

此外，報告中指出，新冠肺炎疫情對年輕和學歷較低勞工的衝擊，又大於其他族群。八成工作面臨風險的勞工沒有大學學歷。

雖然歐洲可能不會像美國一樣大規模裁員，但重新聘雇勞工可能得花更多時間。雖然德國和其他歐洲北部國家的勞動市場較快走出全球金融危機，但歐洲整體花了十年才回復到金融危機前的水準。

據國際貨幣基金（IMF）預估，歐元區2020年經濟可能萎縮7.5％，失業率恐觸及10.4％。部分經濟學家擔心，南歐的會員國經濟可能出現兩位數的衰幅。

麥肯錫資深合夥人史騰（Sebastian Stern）指出，政治人物最大的挑戰是沒有處理過類似危機的經驗或數據。如果開放零售業復工，沒有人知道對病毒傳播速度的影響？

(工商 )