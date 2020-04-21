美國多州頒布禁足令防止新冠肺炎疫情擴散，而美國總統川普則急於復工，擔心經濟受損將影響連任。根據華爾街日報／國家廣播公司（NBC）最新民調顯示，將近六成的美國民眾擔心太早解除禁足令，約三成民眾擔心太慢解禁將衝擊經濟。

調查顯示，58％的受訪者擔心官方太早鬆綁防疫禁令，恐導致死亡人數上升，不過有32％的受訪者擔心，太晚解禁將危及經濟成長。禁足令導致企業停擺，失業率飆高。

以政黨來看，77％的民主黨籍受訪者擔心太早解禁，共和黨籍的受訪者只有39％憂心這個問題。48％的共和黨籍民眾擔憂禁令實行太久，只有19％的民主黨人士覺得如此。

川普急於重啟經濟活動，擔心美國經濟下滑可能將影響連任之路，但他將復工時程留給各州自行決定。川普日前宣布，德州部分企業27日起可回復運作。

此外，將近四分之三的受訪者非常擔心或是有些擔心自己或家人染疫，高於三月份調查的五成。40％的受訪者表示，他們認識的人有人感染新冠肺炎。

就經濟而言，76％的受訪者認為美國經濟狀況尚可或糟糕，反觀三月調查只有半數受訪者認為經濟不好。最新調查只有22％的民眾覺得美國經濟不錯。

截至目前，美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，但調查顯示，疫情並未對川普的支持率造成太大影響。46％的民眾對川普感到滿意，與三月調查一致，51％的受訪者不滿意。

然而只有36％的受訪者相信川普對新冠肺炎的言論，不相信的民眾達52％。相較之下，66％的民眾相信地方政府所言，60％的受訪者相信白宮衛生顧問、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）的話。

本項訪查在4月13日至15日進行，共訪問900名合格選民。

(工商 )