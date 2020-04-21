嘴饞的朋友們請注意！零食界的王者「蝦味先」，將以全新口味回歸！喜歡吃零食的朋友都知道，過去幾十年來，通路賣場不知道進過幾百種的零食商品，有些吃起來還不錯，有些吃起來則想要立刻忘記那股味道，而吃來吃去最「涮嘴 」的零食，就只有蝦味先，蝦味先之所以能夠屹立不搖，口味絕對是它一大特色，除了保有餅乾的酥脆以外，鹹香參雜的口感完全使人有「吃完一根再來一根」的魔性。繼去年推出的麻辣口味屢屢遇到賣光光的盛況，今年乘勝追擊，不只換新包裝更推出新口味──蝦味先麻辣口味，除了延續麻辣口感外，還會帶來滿滿濃郁的香料，讓你的嗅覺與味蕾一起爽到飛天。

▲新口味裡面飄著八角與花椒香，令網友食指大動 / 中時電子報攝

了解網友日夜敲碗期待 用心研發令人讚嘆的口味

去年的麻辣口味相當受到粉絲們喜愛，才一推出就造成搶購旋風，常常看到貨架上銷售一空，滿滿感動之餘，更給予了裕榮食品的研發夥伴們莫大鼓勵，促使他們想做出更好吃的產品給大家，在聽取了網友們對於麻辣口味的批評建議後，決定進行另類超前部署，「還沒刺激味蕾，就先刺激嗅覺」，直接以香味拉開美食享受的序幕，希望做出「打開包裝，就聞到陣陣撲鼻香」的產品，尚未入口，就已經愛上這款新口味蝦味先，於是在內容配料選擇八角和花椒等辛香料，食材本身即可自然散發出濃郁香味，口感則延續先前麻辣爽感，並與八角花椒香絕妙搭配，期待這次再度擄獲大家的味覺。

還在單獨吃蝦味先嗎 試試不一樣的蝦味先料理

網路上研發出許許多多蝦味先料理，夾著吐司麵包，或是搭配肉鬆拌飯，就能一邊享用主食，同時享受香酥脆的口感，還有聰明的網友將蝦味先切成一小段一小段來炒青菜或是炒肉絲，讓菜餚又香又美味，這些料理食譜在網路上都找得到。當然囉，少不了最簡便的吃法──直接單獨吃，尤其最近非常時期，沒辦法外出趴趴走，只好待在家上網追劇，或是打打電動，這時候來一包蝦味先，不僅連續劇越看越有勁，連嘴裡的零食也能越吃越有味，而且因為蝦味先是用烘烤製成，不是炸物，因此吃的時候不會讓手油油膩膩而不敢摸滑鼠鍵盤。記得享用蝦味先時加上一罐冰冰涼涼的飲料，真是人生一大享受啊！

全聯率先推出 各大通路緊接著上架

▲蝦味先新產品已在全聯搶先上架，其他通路將陸續跟進 / 中時電子報攝

由於之前的麻辣口味只在7-11限定販售，大家覺得天哪實在太難搶到了，這次裕榮食品聽見了網友的心聲，決定擴大上市，4/13搶先在全聯上架讓饕客嘗鮮，如果到全聯發現搶購不到也沒有關係，因為接下來會在各大賣場超市都買得到。喜歡蝦味先的你，現在就去買一包吧！

(中時電子報)