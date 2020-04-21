很多人指甲邊緣常出現小脫皮，有時指甲縫還會長出小肉刺，既不美觀、拔起時又會痛，究竟要怎麼處理呢？

指甲邊緣脫皮、出現小肉刺，台大醫院新竹分院皮膚科主任黃瑞雲說，可能是因為疏於保養，導致指甲邊緣的皮膚過度乾燥而形成，與體內營養缺乏或內臟反映的健康警訊關係不大 。

針對指甲的肉刺問題，黃瑞雲指出，指甲邊的肉刺發生，就是「沒有好好對待雙手」所導致；當皮膚過度乾燥，角質層就會乾裂，使得指甲邊緣脫皮、產生肉刺。

常見造成指甲小肉刺發生的5種狀況如下：

1、經常不自覺咬指甲：

手部保養最忌諱經常碰水，更別提「口水」，口水相當傷皮膚，因為其中富含酵素和細菌，會分解皮膚，如果口水中的細菌碰到皮膚傷口也容易感染、脫皮長肉刺。

2、雙手太常碰水：

經常做家事碰水，例如洗菜、洗碗、洗衣服等，導致手太乾，指緣週圍過度乾燥，脫皮翹起。

3、天氣太乾：

時序進入秋冬，天氣乾燥，這種情況最容易發生，如果平常疏於保養，小肉刺在秋冬更是好發季節。

4、接觸有機溶劑：

時常碰到有機溶劑，易導致手部和指甲邊緣的皮膚受損，也容易發生小肉刺。

5、手部進行長時間工作者：

例如常打電腦、文書處理等，手部經常會磨擦，容易形成肉刺。

肉刺雖是小問題，但處理不當，一旦細菌感染有可能造成甲溝炎，紅腫熱痛不適，輕忽不得。

黃瑞雲指出，當小肉刺發生時，應採行正確的處理方式，首先可將雙手浸泡到水中，等肉刺變軟；再用指甲刀，將肉刺從底部剪除；剪好後，擦一點保濕護手霜或凡士林，滋潤受損的肉刺底部傷口。 如果傷口不適或有紅腫，則可以擦一點抗生素藥膏消炎。

另外，小肉刺處理最忌諱咬指甲或用牙齒把肉刺咬掉，口水細菌多，接觸到傷口很容易造成感染發炎；也不要用手硬扯脫皮的肉刺，會導致大破口的撕裂傷，增加感染機率。

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(中時電子報)