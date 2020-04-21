新冠病毒不只攻擊患者肺部，最新臨床研究發現，重症患者容易併發血栓問題，進而導致中風、心臟方面疾病，對患者構成生命威脅。

美國百老匯男星尼克柯戴羅（Nick Cordero）因感染新冠肺炎併發血栓，右腿已遭截肢。

新冠病毒攻擊人體呼吸道及肺部，典型的症狀是讓患者咳嗽、呼吸困難，不過愈來愈多臨床研究發現，病毒也會攻擊心臟、腎臟，最新的研究則顯示，重症患者容易併發血栓問題。

美國「財經內幕」（Business Insider）報導，荷蘭的研究團隊針對184名住進加護病房的新冠患者進行追蹤，發現約1／3患者併發血栓問題，他們有些人在肺部發現血塊，有些在腿部，有些血塊出現在血管內，阻止血液流向身體其他部位，有些人出現中風、心臟病等情形。

報導指出，血栓會對身體造成傷害，阻塞靜脈，進一步造成人體中風、心臟病、腎臟、肺部等問題，在ICU病患、甚至住院病患當中並不是不常見的問題。

不過從臨床經驗判斷，專家認為病毒可能提升了患者併發血栓的風險。紐約Northwell Health醫療系統血栓專家斯普羅普羅斯博士（Alex Spyropoulos）表示，一般ICU患者併發血栓的比例約在5-10%，因此荷蘭研究發現的血栓患者比例「非常高」。斯普羅普羅斯博士說，2019新冠病毒造成的血栓問題更容易出現在肺部。

不過就像目前還沒有藥物能夠治療新冠肺炎一樣，醫生應對新冠患者身上出現的血栓問題，都是參考過去經驗，現階段主要有2個治療方案，第一種是使用稱為「肝素」（Heparin）的抗凝血劑或血液稀釋劑，作用是預防患者併發血栓；第二種是使用血栓溶解藥物（blood clot-busting drugs），這類藥物主要用來治療中風。

除了不確定如何治療新冠患者的血栓問題，斯普羅普羅斯博士說，他還擔心另外2個問題，一個是新冠肺炎輕症患者是否也會併發血栓問題，另一個是患者出院後，是否仍會出現血栓，造成患者猝逝，因為根據Northwell Health醫療系統先前的屍檢數據，出院後仍不幸死亡的新冠患者中，高達40%出現心臟病或肺臟血栓情形。

(中時電子報)