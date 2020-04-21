運彩場中這時買小 賠率瞬間飆升

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，有很多消費者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以足球「大小分」玩法來說，場中的賠率主要會受到「進球的時間點」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數)等因素波動。

運彩「場中投注」說明。(台灣運彩提供)

足球比賽由於屬性關係，進球得分較棒、籃球不易，而且隨著比賽越接近終了，2隊可進球的時間縮短的情況下，「小分」玩法的賠率往往會一直遞減，所以同樣看好1場比賽結果會是「小分」的朋友們，在不同的時間點投注，買到的賠率自然會不一樣。

足球場中「買小」賠率。(台灣運彩提供)

以3/19「埃富安伊尤巴Vs. 洛比之星」買「1.5小」賠率的變化為例，賽前賠率為3.75倍，場中開始踢的時候同樣開出3.75倍，比賽4分鐘主隊踢進1球，由於比賽法定比賽時間還有86分鐘，開出1.5小的機率降低，因此賠率瞬間飆升到6.50倍，但隨著比賽進行2隊沒有再進球，買「1.5小」賠率降到了1.06倍，最後這場比賽就以0比1結束，所有賽前及場中買「1.5分小」的朋友們全數中獎，這中間有人僅拿回1.06倍，也有人大大抱回6.50倍的獎金。

埃富安伊尤巴Vs.-洛比之星足球場中1.5小賠率走勢圖。(台灣運彩提供)

同樣看好得分「1.5小」的消費者，在不同的時間及情境下買到的賠率都不盡相同，大體上買「小」的賠率往往會是越早進球時的賠率會越高，所以看好小分且喜歡投注較高賠率的朋友們，可以在比賽前段有進球時好好把握投注小分高賠的時機，有機會抱回高額獎金。

(中時電子報)