就在市場擔心疫情衝擊經濟之際，台股由8523點一路上漲到10710點，反彈超過2千點！回顧今年3月下旬，許多專家提醒投資人留意手上持股情況，該停損要停損，保留現金才是上策；如今一個月過去，許多投資人突然發現當時幾乎是將股票砍在最低點附近，甚至錯過了這一波反彈行情，究竟是什麼原因導致投資人進退失據，最終只留下悔恨呢？

原因有很大一部分是在於用分析的角度來操盤。投資人認為分析預測的結果必然會發生，所以在這個假設的結果下進行了投資策略的擬定，如認為新冠疫情干擾，經濟數據不好，股市這次跌定了，所以即使已經跌了一段，仍要殺光持股，甚至反手放空！這個「新冠疫情干擾、經濟數據不好、股市這次跌定了」的3句分析預測，明顯影響了投資人的策略擬定，讓其忽略了股市不能單看景氣，也要看資金；在全球政府積極救市，各國央行頻頻出手時，對市場的信心面與資金面都會產生正面助益，一旦股價修正到一定程度後，就容易吸引充沛的資金進場，進而讓股價出現強勁反彈。此時前述的分析預測在短期就面臨考驗。

反過來說，如果沒有先入為主的觀念，回到盤面的現象：大盤目前壓在季線（60日均線）下方，但很多個股已經領先站上季線了，那麼這樣的個股，是不是就比大盤強？至於其強過大盤的原因，可能是蘋果新機：如石英元件；可能是產品漲價；如被動元件；可能是疫情受惠：如疫苗或原料藥，但不管是哪一個，只要提前掌握走勢強於大盤的邏輯，是不是就有機會在大盤攻高前提前掌握機會？

面對股市，要用操盤的角度來分析才有意義。當你因某些理由買進一檔股票，結果走勢不如原先預測時，你會怎麼因應？當一檔股票的走勢一如預期時，你又該怎麼應對？這次有不少認真研究的朋友會錯過這次反彈，是把分析重點擺在對經濟的看法，而非實戰上的做法，這是本末倒置。

決定投資成敗的是價格高低與出手時機，在賺賠之間沒有中間地帶，無論故事多麼動人，仍要回到買賣的基本動作。錯過逾2千點的反彈行情後，想要再賺千點，終究要靠買賣，不靠紙上談兵。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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(中時電子報)