本名為Andy Anokye的英國歌手Solo 45驚爆性囚禁4名女性，不但對其性侵，更以整日折磨拍攝受害者們為樂。

綜合外媒報導，英國饒舌歌手Solo 45因性囚凌辱4女子被捕，法庭陪審員說，Andy Anokye是一個暴力、控制欲極強的自戀狂和欺淩弱小的人。透過陪審團播放的視訊短片中，可以看到Anokye拷問這些受害女子們與過去性伴侶的性生活情況，並且殘酷肆意的虐打這4名女子的耳光，侮辱她們，甚至性侵她們。

Andy Anokye為自己辯解，他辯稱自己所有的行為都是在這幾名女性同意的情況下進行的，不過影片與受害人的指證歷歷，罪證確鑿，他被當庭判定犯有30項罪名，其中包括21項強姦，5項非法拘禁，2項侵犯他人身體罪和2項襲擊致造成身體傷害罪。

檢察官表示，Anokye用手機拍攝了大量令人作噁心反感的惡行。他是個從施暴、折磨中獲得滿足和性快感的虐待狂。

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(中時電子報)