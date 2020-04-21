日本北海道一度被視為亞洲抗擊疫情的成功典範，當時這個日本最北部地區努力遏制、追蹤和隔離病毒，使感染人數大幅下降而倍受讚揚。但北海道再次成為焦點，卻是因為在應對新一波感染時的痛苦掙扎。它的經驗顯示，即便是曾經倍受讚揚的防疫典範，隨時都有可能重返被迫進行封鎖民眾生活的困境。

據《英國廣播公司》( BBC)指出，北海道曾於2月下旬成為日本第一個因新冠疫情而宣佈進入緊急狀態的地區。當時學校關閉、大型集會取消，人們被「鼓勵」待在家裡，地方政府積極追蹤和隔離與感染者接觸過的人。此項政策生效，半個月之後每日新增降至1~2個，3月19日解除緊急狀態，4月初學校重新開學。但是，緊急狀態解除僅26天，北海道再被迫再次跟著全國實施緊急狀態。

報導說，4月中旬北海道發現新的感染並非由境外輸入，確診病例也沒有海外旅遊史。倫敦國王學院教授澀谷健司（Kenji Shibuya）表示，相對來說，處理集群、接觸追蹤與隔離比較容易。當時，日本在早期階段疫情爆發都是局部性的，很容易進行集群控制，這種狀況與韓國有些相似。

但是，北海道的接下來的狀況就不那麼令人安心。報導指出，大邱疫情爆發後，韓國政府開展大規模檢測，但日本卻沒有這麼做，至今仍然只有極少部分人進行病毒檢測，因為政府認為大規模的檢測是浪費資源。現在，它不得不改變政策擴大測試，但當中也有不少障礙。

報導認為，日本衛生部門擔心檢測陽性的輕症患者太多會讓醫院超載，而且目前檢測工作是由地方衛生中心負責，而不是由國家負責。因此，很多地方根本不具備大規模檢測的能力，許多地方的諮詢電話已不堪重負，找醫生轉診也很困難。

澀谷教授表示，上述狀況意味著日本當局對病毒在人群中的傳播情況並不清楚，「我們正處於疫情爆發的中間階段」。從北海道的經驗來看，即使一開始控制病毒，也很難長期隔離和保持控制，除非擴大檢測能力，否則很難掌握社區傳播和醫院傳播。

報導指出，北海道現在被迫重新實施限制措施，但還是比其他地方寬鬆。澀谷教授認為，如果不採取更強硬的措施，日本幾乎不可能控制第二波傳播，而且不只是在北海道，而是全國範圍。

北海道高度依賴的旅遊業受到重創，而新的緊急狀態將於5月6日日本黃金周假期尾聲時才結束。日本政府官員認為，限制措施應該會延續更久，為了阻止病毒擴散，可能要到找到疫苗後才能開放。

(中時電子報)