儘管大陸已逐漸從疫情中復甦，但疫情帶來的餘波未了，許多中小微型企業還在努力求生。對此，北京市人力資源和社會保障局副局長賀銳20日表示，在疫情防控常態化的新形勢下，對於不裁員、少裁員的參保企業，北京市將退還50％上年度繳納的失業保險費，對於中小微企業將100％退還。

為精準幫扶北京市中小微企業，北京市政府近日又出台多項新措施。賀銳表示，除了對於不裁員、少裁員的參保企業進行失業保險退還外，對於生產經營暫時困難且恢復有望的中小微企業，北京市將按每人9906元（人民幣，下同）的標準執行退還政策。

賀銳表示，從社保減免情況看，目前北京市已完成2月的社會保險費徵收工作，共為全市企業減免社保費109億元，其中，為中小微企業減負92億元；從社保緩繳情況看，對於受疫情影響生產經營出現嚴重困難的企業，3月北京全市通過緩繳社會保險費審核的已超過1萬家。

(旺報 )