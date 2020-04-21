口罩。（示意圖）

對於海軍爆發染疫事件，國民黨台北市議員游淑慧引用醫官怨言質疑，固然國軍防疫意識需要加強和檢討，但不是只檢討國軍，最源頭的口罩分配方式，坦白說，對國軍就不公平了。

游淑慧表示，從1月31日到4月11日，這72天光是「中央公務用」的口罩就高達2836萬片，平均每天中央部會就要用掉40萬片。

但將近20萬人的國軍，居然每天只配到1萬多片的口罩，扣掉長官、高階將領的，請問分配到基層的士兵還有多少？怎麼分配的？

游淑慧認為，基層國軍、包括染疫官兵，都只是聽命行事，但怎麼連三軍統帥都來責怪國軍，要國軍向社會道歉！這太沈重！

游淑慧也轉貼一位醫官在臉書的貼文。這位醫官指出，志願役軍人有20萬人，口罩明明發得出來，就是軍人要幫忙做口罩還沒有配發口罩，死不給口罩！有事軍人幹、沒事幹軍人！醫官也要求國防部，比照公家單位，先配發部隊合理的口罩數量！

(中時電子報)