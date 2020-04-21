夜祭的獻豬、翻豬儀式，今年受疫情影響，規模縮小。（莊曜聰攝）

參與夜祭的外地民眾體驗祭拜阿立祖。（莊曜聰攝）

夜祭首日在凌晨的牽曲登場後暫告一段落，待白天的「三向」祭祖靈後才落幕。（莊曜聰攝）

台南市西拉雅族五大夜祭中最早舉行的佳里蕭壠社北頭洋阿立祖夜祭，在20日晚間10點登場，雖然遭遇新冠肺炎疫情，但並未因疫情而取消，參加者要量體溫、消毒手部，且全程戴口罩，連主持祭儀及跳牽曲者也不例外，算是夜祭百年歷史來首見。

據了解，其實原本夜祭打算取消，但事涉傳統風俗及祖靈，族人經過請示後仍照常舉行，不過規模縮小，相關的如小飛番走鏢、十字繡刺繡、農產展售等活動則取消，僅邀請台南市西拉雅族親參與，夜祭時間與流程稍有提前及精簡。

台南市長黃偉哲也出席北頭洋夜祭，並從北頭洋公廨所在的立長宮請壺到夜祭會場，替阿立祖安祖靈，代表他對西拉雅文化傳承的重視，以及平埔正名的支持，黃偉哲說，希望西拉雅開枝散葉，有一個好的發展，也請阿立祖庇佑，趕快讓新冠肺炎疫情消散。

夜祭儀式在獻豬禮、翻豬禮後進行牽曲，為祖靈獻唱和祈福，雖然原訂流程會比往年提早2個小時結束，但在獻豬禮後的擲筊中，卻一直無法取得阿立祖同意繼續下個程序，時間因此往後推遲，最後僅比去年提早1小時，也算小插曲，整個夜祭儀式將在今天白天時舉行「三向」祭祖靈後結束。

(中時 )