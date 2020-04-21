華為助陸3大電信商 珠峰開通5G基地站 02:462020/04/21 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為協助大陸3大電信商，開通珠峰5G基地站。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪財經引述華為大陸官方微博指出，華為助力中國移動、中國電信和中國聯通等大陸3大電信商，在海拔5200公尺的珠穆朗瑪峰大本營，以及5800公尺過渡營完成5G基地站的開通工作，。 此外，預計4月25日前可進一步完成海拔6500公尺的珠穆朗瑪峰前進營的5G基地站建設開通。 (旺報 ) #5g #基地 #中國 #華為 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 高通稱霸基頻晶片市場 華為海思躍居第二 04:092020/04/17 全球財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、欣銓、帆宣、晶技、定穎、智邦 10:172020/04/17 財經 《熱門族群》短線漲多 5G基地台族群滅火 11:262020/04/17 財經 《業績-電子零件》華新科馬來西亞廠獲准增加復工比例 復工率逾50％ 11:592020/04/17 財經 中華電5G 拚7月開台 04:102020/04/20 財經要聞 《通信網路》台灣大總座林之晨開箱秀全台首張5G SIM卡 11:252020/04/20 財經 尷尬了！台灣大秀縮小版SIM卡 中華電6年前就有 11:422020/04/20 財經 5G SIM卡長這樣 台灣大總經理林之晨開箱秀給你看 12:412020/04/20 生活 小小卡片無限可能 林之晨開箱全台首張5G SIM卡 17:002020/04/20 財經 台灣大總座林之晨開箱秀全台首張5G SIM卡 直呼小小卡片將為產業創造10倍甚至100倍的無 18:252020/04/20 財經 兩岸熱門新聞 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 鍾南山：陸錯失新冠藥物大規模臨床研究機會 - 兩岸 哈爾濱驚疫 4大漏洞敲警鐘 - 焦點新聞 - 旺報 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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