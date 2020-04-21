據新浪財經引述華為大陸官方微博指出，華為助力中國移動、中國電信和中國聯通等大陸3大電信商，在海拔5200公尺的珠穆朗瑪峰大本營，以及5800公尺過渡營完成5G基地站的開通工作，。

此外，預計4月25日前可進一步完成海拔6500公尺的珠穆朗瑪峰前進營的5G基地站建設開通。

(旺報 )