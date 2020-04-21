經濟部統計處20日公布3月外銷訂單統計，數據顯示，主要受到大陸產線陸續復工影響，訂單效應顯現，訂單金額為402.6億元（美元，下同），比2月增加115.8億元，月增40.4％；亦比去年同期增加16.7億元，年增4.3％。

不過，受到疫情影響，第一季外銷訂單金額為 1042.4億元，仍較上季減少313.5億元，按季減23.1％，也比去年同季減少37.3億元，年減3.5％。

經濟部統計處表示，3月訂單增加主要還是來自大陸的產能恢復，大陸產能提升有助推動台灣的接單動能；不過，在需求面的訂單部分，廠商可能有很多考量，如果各地區經濟情況不佳，恐影響我商的接單狀況；整體而言，其實還是要回歸終端需求，目前不確定性滿高。

對於實際數據優於預期，經濟部統計處表示，此次訂單表現比預期好主要是受到遞延效應影響，原先在2月要下的單，因疫情使生產受組，所以廠商不敢下，那3月復工狀況不錯，所以部分下單情況也有所好轉；其次，就是遠端商機爆發，也挹注了訂單的成長。

經濟部統計處還提到，就年度成長來看，半導體的優勢製程因具備競爭力，因此在訂單成長上，維持了相當的動能；未來，大陸的5G基礎布建與自動化生產，有望帶動台灣電子產品的需求，而機械的自動化、智慧化設備，台灣也有機會爭取到訂單。

對於未來外銷訂單的情勢發展，中經院第一研究所助研究員王國臣表示，受到疫情影響，全球訂單減少在預期之內；以大陸來說，受到全球需求萎縮，大陸缺乏產能需求，因此，台灣外銷受到連帶影響，情況尚不能太樂觀。

(旺報 )