據新華社報導，北京市人力資源和社會保障局副局長賀銳20日表示，在疫情防控常態化的新形勢下，對於不裁員、少裁員的參保企業，北京市將返還50％上年度繳納的失業保險費，對於中小微企業將100％返還。

(旺報 )