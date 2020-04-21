北京：不裁員的中小微企業100％返還失業保險費 02:462020/04/21 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北京市宣布對不裁員中小微企業100％返還失業保線費。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新華社報導，北京市人力資源和社會保障局副局長賀銳20日表示，在疫情防控常態化的新形勢下，對於不裁員、少裁員的參保企業，北京市將返還50％上年度繳納的失業保險費，對於中小微企業將100％返還。 (旺報 ) #企業 #裁員 #保險費 #北京市 #100 也許您會感興趣 推薦閱讀 和平島公園推抗疫消費券！可抵入園、賞碧海藍天 10:172020/04/17 旅遊 跑了27年的藝術馬拉松 第1到第100棒展出彰化百藝風華 19:432020/04/17 生活 彰化100位美術家接力展 作品上線 01:062020/04/18 地方新聞 產經解析－新冠肺炎如何重塑資本市場 04:092020/04/19 全球財經 【更生企業家】為員工低頭借錢 自喻最成功更生企業家 12:132020/04/19 財經 最慘新郎！單車騎1000公里為成婚 差150公里被攔下隔離 21:162020/04/19 國際 八大行庫中小企新戶 3月暴增 04:102020/04/20 金融．稅務 翁瑋均大躍進 曾總打100分 04:102020/04/20 運動天地 記錄攝影 她遭狂蜂螫100針 04:102020/04/20 地方新聞 北京：中小微企業若不裁員 可100％退還失業保險費 00:252020/04/21 兩岸 兩岸熱門新聞 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 鍾南山：陸錯失新冠藥物大規模臨床研究機會 - 兩岸 哈爾濱驚疫 4大漏洞敲警鐘 - 焦點新聞 - 旺報 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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