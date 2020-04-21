新冠肺炎肺全球升溫，國際批評WHO（世界衛生組織）忽略台灣去年12月底的電郵示警，WHO秘書長譚德塞繼今天在世衛例行記者會回應台灣議題。譚德塞堅稱疫情資訊最早由大陸提出，台灣未通報有人傳人現象。

台灣在去年12月31日從社群網路得知武漢發生7例非典型肺炎案例並接受隔離治療，同日以電子郵件通報WHO，由於通報信中未明說「人傳人」，然而有提及病患正在進行隔離治療，盼WHO提高警覺，要求其提供進一步資訊。

台灣指揮中心指揮官陳時中4月11日公開去年通報電郵全文並表示，台灣曾向世衛（WHO）示警。美國總統川普4月17日也推文質疑WHO忽略台灣衛生官員示警新冠肺炎可能人傳人的電郵。

面對國際質疑及批評，世衛秘書長譚德塞繼4月8日指台灣網軍近期對他人身攻擊及種族岐視後，今天在日內瓦記者會上第2度回應台灣議題。

譚德塞表示，很明確的是台灣電郵中沒有通報關於人傳人，台灣與其它「實體」（entity）一樣僅是要求更多說明，因此「WHO沒有在12月31日收到台灣通報人傳人」。

(中時電子報)