新冠肺炎疫情嚴峻，為了加強防疫，中央流行疫情指揮中心，宣布14日起民眾搭乘大眾運輸工具時應全程配戴口罩。不過，卻也有很多人見到奇葩的「戴口罩」方式。知名體育主播蔡明里在公車上目擊長輩「佛系戴口罩」，對方是一名老伯，他不僅把口罩戴在下巴，甚至還在觸摸完眼鼻之後再按下車鈴。蔡明里目睹眼前這一幕讓他氣得大喊：「饒了公車司機、饒了其他乘客好嗎」。

蔡明里搭乘公車時看見一位老伯上車了，對方有按照規定戴著口罩，但卻是把口罩戴在下巴上。這位老伯不僅口罩有戴跟沒戴一樣，他還在滑手機過後觸摸臉部、搓鼻子、揉眼睛等小動作，最後這位阿伯再用手按了下車鈴離開。看到眼前這一幕，讓蔡明里只想怒轟阿伯：「饒了公車司機、饒了其他乘客好嗎」。

蔡明里以此為戒，坦言自己認為台灣目前的防疫成果，「是建構在大約70%的民眾，盡力遵照防疫指示，20%的民眾則是形式上的防疫，剩下的就是……。」蔡明里說，「照片中的畫面與行為，很遺憾的，持續發生在我們的周遭」，僅差別在於「對方是否染病、自己有沒有按到同個鈴」，他勸大家說，為了避免染病，盡快清潔雙手。

「『天佑台灣』我覺得是絕對有的，但天助自助者」，但蔡明里強調說，「這場疫病之戰，可能才進行到第三局，如果還這樣漫不經心或敷衍了事，就跟球運一樣，沒有天天過年的啦！」

許多網友看完po文，留言「我覺得我們自己先隨身攜帶防疫酒精比較實在」、「超多人都這樣不會戴，所以都會覺得口罩有點浪費掉」、「很多口罩只遮下巴的」、「很多人都這樣，自己不怕，不要害人啊」、「拉下口罩打噴嚏」、「所以也要戴手套了？」

阿伯口罩戴在下巴，手摸了臉部、搓鼻子、揉眼睛等小動作，最後這位阿伯再用手按了下車鈴，讓體育主播蔡明里看了覺得怕。（圖/摘自蔡明里團長FB)

(中時電子報)