新冠疫情持續中，近日「戴粉紅色口罩不分性別」成為官民共挺的熱門話題；而今年逢南丁格爾2百周年誕辰和國際護理助產年，衛福部發起「一人一信 挺護理台灣隊」，直播平台「浪LIVE」火速響應，FB粉絲團Logo換成粉紅色外，更發起「粉紅勢力串聯活動」，邀集直播主們以粉紅服裝、口罩向醫護傳遞感謝，上萬粉絲在線觀看、直呼感動。

浪LIVE直播主為醫護人員加油打氣。（聯勤公關提供）

人氣直播主克萊兒一改平日風格穿上粉色，籲「顏色沒有性別」，並表示：「阿中部長戴粉紅口罩力挺醫護，為身為台灣一份子感覺驕傲。」直播主亭恩分享：「朋友妹妹是護理師，她的兩個小孩看見媽媽散發的使命感，也自告奮勇想跟媽媽一起照顧病人，勇氣讓人佩服、感動。」

顏色沒有性別 粉絲熱烈響應

直播主薛薛說：「最前線的醫護人員就是我們心中最勇敢的南丁格爾！盼大家平安度過疫情。」另有數十位直播主以粉色服裝與口罩，籲「防疫別鬆懈」，粉紅勢力溫暖動人。

浪LIVE「粉紅行動」邀直播主展現暖心粉紅勢力。（聯勤公關提供）

浪LIVE也發起「粉紅行動」，籲「顏色沒有性別」，力邀直播主展現粉紅勢力、邀請粉絲共襄盛舉，將送出粉紅色防疫小物；男神直播主柏夜以身作則順時中，戴上粉色口罩高聲回覆粉絲「我粉紅，我可愛！」

(中時 )