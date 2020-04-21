日前開心宣告即將成為人妻的詹子晴（ㄚ頭），近幾年投資餐飲業大有斬獲，被稱為「副業女王」。近來手搖飲店受新冠肺炎疫情影響，生意下滑2成以上，腦筋動得快的她，立刻舉辦「與老闆娘出遊」的抽獎活動刺激消費，沒想到過了一個月，只有6人報名，更有2名鐵粉多次上傳照片參加活動，引人發噱。

在IG搜尋該活動關鍵字「閨蜜愛尖叫」，發現有位女生瘋狂洗版衝人氣，另一位男子也是重複PO照。（圖／翻攝自手搖飲粉絲團）

今年三十二歲的ㄚ頭，十七歲時在《我愛黑澀會》節目中表現亮眼，之後還組成女團「黑Girl」。團體解散後，團員們各自有不同發展，聰明的ㄚ頭除了持續衝刺演藝事業，還投資副業當起老闆娘，至今擁有三家餐聽、兩間酒吧和二十二家手搖飲料店，實力驚人。

ㄚ頭曾分享做生意上的祕訣，為免帳務不清，朋友來消費都一視同仁絕不打折，如果要請客，她就自掏腰包處理，避免不肖人士占便宜。此外，ㄚ頭還會不定期推出活動吸引新顧客，面對業績因疫情下滑，身為老闆娘的她心急如焚，乾脆自己下海當活招牌招攬生意。

投資副業有成的ㄚ頭，親力親為自家生意，面對粉絲合照等要求總是大方答應。（圖／本刊攝影組）

三月中旬，ㄚ頭的手搖店在粉絲團發文「只要於3/14（六）～4/30（四）期間，購買任一飲品，並於IG分享『#閨蜜愛尖叫』，就有機會跟闆娘閨蜜出遊趣喔！」但據員工爆料，報名該活動的粉絲非常少，讓ㄚ頭大失顏面，急忙要店內員工用力宣傳。

本刊記者實際上IG搜尋關鍵字「#閨蜜愛尖叫」，雖然有一百則以上的相關發文，數字不算難看，但仔細比對後發現，到截稿為止僅有六人參加，更有兩位鐵粉瘋狂重複發文。有趣的是，其中一位女生的照片，原本還會以不同的服裝作出區隔，後來她索性以同件衣服、不同表情的照片來充數。

日前ㄚ頭答應男友王惟立的求婚，還甜蜜與他以「手銬」綁在一起，宣示一起攜手未來。（圖／翻攝自臉書）

雖然行銷活動人氣不如預期，但ㄚ頭在感情方面頗為得意，日前更宣布答應交往九年、前警政署長王卓鈞之子王惟立的求婚，並在IG自曝當下的心情：「還沒發生這一切之前我都還在隱隱害怕關於結婚的一切。但當你求婚的時候，我突然不徬徨了，我很肯定我好想嫁給你。」

本刊也曾直擊小倆口散步蹓狗，私下互動一樣甜蜜。（圖／本刊攝影組）

本刊也曾在三月直擊這對小倆口，牽著一隻狗漫步在台北街頭，日常生活有如老夫老妻。希望結婚後的他們，能繼續這樣幸福下去，飲料店業績也趕緊回升。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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(中時電子報)