日前開心宣告即將成為人妻的詹子晴（ㄚ頭），近幾年投資餐飲業大有斬獲，被稱為「副業女王」。近來手搖飲店受新冠肺炎疫情影響，生意下滑2成以上，腦筋動得快的她，立刻舉辦「與老闆娘出遊」的抽獎活動刺激消費，沒想到過了一個月，只有6人報名，更有2名鐵粉多次上傳照片參加活動，引人發噱。娛樂圈中，也有許多女藝人做起手搖店生意，在努力經營下，生意也都相當不錯。

演藝圈中有不少女藝人也投資手搖飲事業當起闆娘；簡沛恩多年前就已由戲劇轉往投入餐飲業，除了知名餐廳外，手搖飲在半年內開了2間分店，今年更要跨海到馬來西亞吉隆坡展店。

愷樂去年與「Dazzling Cafe」老闆娘楊秀蓉合開飲料店，未來在加拿大、美國、泰國、新加坡和馬來西亞等國，都會陸續成立加盟店。

瑪格莉特花了半年時間研發健康醋飲，店內生意好時一天最多可以賣出300杯，她有時也會在店裡幫忙，親自製作手搖飲，讓客人看了相當驚喜。

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(中時電子報)