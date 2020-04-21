近年積極布局硬體設備市場的谷歌（Google），預計也將推出8核心ARM架構的SoC單晶片，新晶片代號為「Whitechaple」，將採用三星（Samsung）5奈米技術製造，未來包括Pixel智慧型手機及Chromebook筆記型電腦都有機會採用這款處理器。

外國媒體《AXIOS》報導，為了能進一步整合軟、硬體效能，並與蘋果（Apple）一較高下，有別目前處理器採用高通（Qualcomm）產品的狀況，Google也跨入自家SoC處理器晶片領域，最快預計明年就可以在Pixel智慧型手機及Chromebook筆記型電腦上看到這款自家晶片產品的蹤影。

報導指出，三星除了有自家研發製造的Exynos處理器外，也曾為蘋果iPhone提供晶片，而三星與蘋果正是目前全球最大的兩家手機業者。其次，透過Whitechaple這顆SoC，將對Google的機器學習技術優化，也能改善Google助理的性能和全天在線的能力。

分析指出，雖然處理器只是手機中的一個零件，但是關係著設備的效能、速度、電池壽命及功能，如果蘋果設計了A系列的手機晶片，在發揮手機的功能時就有更高效能的搭配。

目前Google在晶片傾城的發展包括Pixel 2中使用的Pixel Visual Core晶片，是與英特爾（Intel）合作開發的產品，主要提供手機拍照時HDR+的運算能力、Pixel 3、Pixel 4採用的Titan M安全晶片、還有Pixel 4 上 Pixel Neural Core晶片，主要功能為Motion Sense、臉部解鎖、Google助理等功能相關。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)