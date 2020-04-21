新生代演員卞慶華拍攝BL劇暴紅後，從未公開有交往對象，去年10月本刊曾直擊他開車載圈外女友Mia約會，但近期這樁情事還衍生案外案，有讀者曝光疑似卞慶華與友人間的對話，他貼出自己的照片向友人表示「一堆女的都濕了」，加上連串大膽及自戀的言論，讓螢幕上陽光帥氣的形象完全走鐘。

據讀者爆料，疑似卞慶華在IG的互動對象，不乏演藝圈男星及許多網美、女模，顯見他的社交圈非常活躍。在疑似卞慶華的私訊中，他不時展現爆棚自信，向友人傳送「一堆女的都想跟我生小孩」、「她們都好飢渴」等訊息；此外，他還會與另一位新生代男星互傳女模的比基尼照片，話題幾乎都與異性有關。

但讓人看了瞠目結舌的不只如此，據悉，卞慶華有位交往一年多的女友Mia，他卻疑似在某次對話中，向友人自曝「新歡，她是醫生，超讚的，頂級正妹」，似乎另有對象。當友人大表羨慕之際，他還回覆「你去整形跟植髮就可以，找（整）成卞慶華」，甚至貼上自己微笑的照片，寫下「這一笑，一堆女的都濕了」，不知是自認會讓迷妹開心到流淚、還是哈到流口水。

有別於苦心經營的暖男路線，在疑似卞慶華與友人的對話中，除了有「她們都好飢渴」等字眼，還寫下「帥有身材有錢，妹就無限」，處處流露對女性的不尊重。

卞慶華雖然已有女友，但在疑似他與友人的私訊中，卻透露有了醫生新歡。（圖／讀者提供）

對於傳出已有女友、卻遭爆料疑似結交新歡，本刊傳訊至卞慶華的IG詢問，至截稿為止仍未獲回應。

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在疑似卞慶華跟朋友對談的內容中，他還開玩笑要對方整形成自己的模樣。（圖／讀者提供）

(中時電子報)