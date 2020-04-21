因拍攝BL劇走紅的卞慶華，去年10月本刊曾直擊他開車載圈外女友Mia約會，發現被跟拍後竟將對方丟包。日前讀者曝光疑似他與友人間的對話，不只連串大膽及自戀的言論，言詞間也透露好像有了新歡的訊息。

據悉，卞慶華已經有位交往一年多的女友Mia，他卻疑似在某次對話中，向友人自曝「新歡，她是醫生，超讚的，頂級正妹」，似乎另有對象。當友人大表羨慕之際，他還回覆「你去整形跟植髮就可以，找（整）成卞慶華」，甚至貼上自己微笑的照片，寫下「這一笑，一堆女的都濕了」，不知是自認會讓迷妹開心到流淚、還是哈到流口水。

去年10月9日晚間，本刊在台北市仁愛路圓環附近目擊他與合演BL劇《HIStory3—圈套》的陳廷軒，在路邊聊了半天後揮手道別，接著卞慶華獨自開車，前往大安路頂好商圈一帶。將車違停在紅線後，卞慶華走進大安路巷內，沒多久又獨自回車上；約十分鐘後，一位面貌清秀、穿著白衣黑褲的女生，熟門熟路地坐上副駕駛座，本刊事後追查，她就是卞慶華的正牌女友Mia。

女友Mia上車後，卞慶華似乎發現被跟拍，便在捷運忠孝新生站放下Mia，獨自回家。（圖／本刊攝影組）

但不知是卞慶華偶包太重、處處謹慎，還是真的機警過人，他載著Mia從大安區往中山區前進，又將車開到中正區，最後卻將對方丟包在捷運忠孝新生站，隨即加速揚長而去，讓女友獨自搭車返家，對於情事顯得小心翼翼。

為了一圓演員夢，卞慶華大學時期就到電影公司打工，退伍後拍了電影《大釣哥》等作品，但都是小角色。直到去年的《HIStory3—圈套》，捧紅卞慶華等一票鮮肉男星，還遠赴東南亞辦見面會，終於讓他嘗到成名滋味。

雖然知名度大開，但卞慶華近期未推出新的演藝作品，去年他曾透露受出版商之邀，計畫推出個人寫真集，至今卻沒有下文。4月14日，卞慶華在臉書發文懷念《HIStory3—圈套》一周年，引來粉絲關心他的新動向，如今私下的另一面被曝光，不知他原本營造的陽光形象，外界還買不買單。

卞慶華雖然已有女友，但在疑似他與友人的私訊中，卻透露有了醫生新歡。（圖／讀者提供）

對於傳出已有女友、卻遭爆料疑似結交新歡，本刊傳訊至卞慶華的IG詢問，至截稿為止仍未獲回應。

走陽光暖男路線的卞慶華，身材練得結實精壯。（圖／翻攝自卞慶華臉書）

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卞慶華與陳廷軒等人因拍攝BL劇《HIStory3—圈套》走紅，在台灣掀起一片鮮肉風潮。（左至右分別為徐鈞浩、章廣辰、吳承洋、卞慶華、陳廷軒）（圖／CME提供）

(中時電子報)