許多小鮮肉因演出BL劇，受到廣大宅女腐女喜愛而走紅，但戲裡的純情男，戲外卻傳出不少是非；憑著BL劇《深藍與月光》走紅、被封為「全民男友」的陳彥名，對外宣稱單身3年，去年卻爆出介入「網紅始祖」小安與男友的感情，又有自稱正牌女友跳出來指稱兩人從陳彥名還在當兵時就開始交往，與陳彥名自稱簽約經紀公司前已經提出分手的說法不符，瞬間形象大傷，BL劇男神瞬間被蒙上「小王」及「劈腿」疑雲。

而身為資深藝人黃雅珉的愛子，新人黃士杰演出BL網劇《2020因為愛你》時已獲得不少注目，但某次他在工作場合與同劇演員徐謀俊大聊把妹話題，徐謀俊問他：「那個妹很正耶，為什麼不跟她聊？」黃士杰回答：「她身上太多刺青了，我不行。」讓為戲苦心打造的男男曖昧氛圍因此破功。

至於泰國新生代鮮肉Captain，因演出BL劇《為愛所困》後暴紅、也是偶像男團「9X9」成員之一，原本偶像身兼大學生的形象清新正面，卻傳出搞大圈外女友肚子後神隱，女方只好找上他的父母和經紀公司出面、並公布交往時的親密照片，之後Captain受訪坦言曾與對方交往，並向粉絲道歉。

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(中時電子報)