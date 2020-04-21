國內新冠肺炎疫情稍見緩和，但經濟面蒙上的陰影卻揮之不去，朝野爭相提出「紓困振興特別預算」進階版，除「發不發現金」成為立法院朝野協商中攻防的重點，外界也相當好奇首波600億元紓困預算中，地方政府究竟能拿到多少錢？

台北市議員王鴻薇指出，由於小英政府在紓困措施上一把抓，衍生不少怪現象，光是地方商圈消毒，中央就會插手管制。「一般縣市的市場消毒作業，通常由地方政府環保局負責處理，每周一次的消毒作業近來卻大費周章，地方選定消毒地點，經濟部再調派廠商到指定地點消毒，流程頗為詭異。」

此外，民間對於弱勢民眾的補助，也是怨聲載道。王鴻薇說，雖然流程上還是向地方縣市政府社會局申請，地方政府卻完全碰不到一毛錢，民眾得要等待中央把錢「直接」匯入，「這次中央紓困集錢、集權，讓撥款效率大打折扣，相當折騰地方政府和民眾。不難看出中央政府似有政治綁樁、選舉的考量！」

王鴻薇進一步質疑，在600億元的特別預算中，全台地方政府總共分得約14億7000萬元，僅占總額的2%左右。外界不免質疑，這種「集錢集權」的擠牙膏式紓困補助，根本就是「綁樁式補助」，目的是為了替2022年地方選舉鋪路。

國民黨近日串聯全台22縣市議會，召開記者會，訴求「紓困發現金、防疫要口罩」，聲勢驚人。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)