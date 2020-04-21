因應新冠肺炎疫情衝擊產業界，行政院3月開始以特別預算600億元，執行首波紓困振興方案，卻被外界抨擊是緩不濟急，國民黨於是主打「發現金」，強調如此才能及時化解企業和民眾的資金缺口。

談起在首波600億元紓困預算中，地方政府究竟能拿到多少錢？台北市長柯文哲也猛搖頭。台北市議員王鴻薇則砲轟，小英政府不接地氣，人民申請紓困補助得準備一大堆資料，且關卡繁瑣。

中央政府的紓困美意，不僅民代砲轟，小老百姓也大嘆「實在搞不清楚」。位在台北市南京東路精華商圈的烤鴨店「天廚」，是藍綠政要爭相朝聖的名店，過去總是高朋滿座，如今一整天常常只有二、三桌客人，「生意真的很難做，老員工看到我都憂心地哭了，讓我很不忍心收掉餐廳。」天廚總經理陳虎符大嘆。

陳虎符表示，現行紓困辦法手續複雜，就算申請過關也得負擔利息，「重點是人潮大幅滑落，支出壓力大增！」陳虎符因此決定忍痛停業兩個月，沒想到消息一出，引爆老顧客與老朋友關切，有人甚至願意無息借錢讓他周轉，陳虎符感動之餘，決定硬撐到年底。

50年前，陳虎符從父親手中接下「掌櫃」一職，他語重心長地說，天廚有70名員工，背後是70個家庭，「我和員工都期待政府的紓困能更簡便、快速、有效，如果政府能提供短期無息貸款補貼薪資，並免除疫情期間的營業稅，我們業者會更願意共體時艱，相信這是許多中小型餐飲店的心聲。」

面對多數業者「免除疫情期間的營業稅」的呼籲，國民黨順勢推出「紓困2.0」，主張小規模店家在疫情期間，營業稅全免。然而，財政部長蘇建榮堅稱營業稅損失衝擊太大，僅同意「視個案覈實查定銷售額與營業稅」，也就是業者能否減免營業稅，全得看「朝官」臉色。

天廚原是藍綠政要爭相朝聖的名店，近期受到疫情衝擊，總經理陳虎符表示，現行紓困辦法手續複雜，就算申請過關也得負擔利息，無法減緩支出壓力。（圖／王永泰攝）

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(中時電子報)