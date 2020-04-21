雖然小英政府起初相當排斥「發現金」的世界趨勢，但在國民黨揚言串連地方政府舉債紓困之下，總統蔡英文不得不定調止痛，改採紓困還是有「發現金」的論述力挽狂瀾。然而，就算蔡英文出招反制，仍止不住外界對600億元「看得到、吃不到」的抱怨。

除了天廚所在的南京商圈，台北市東區、永康、西門和士林夜市等四大商圈，受到國際觀光動能急凍波及，更是哀鴻遍野，已湧現「店面棄守潮」，亟待紓困解圍。按理說，地方政府最了解商圈營運，但如今商圈業者想申請補助，卻得向經濟部「喊救命」。

更扯的是，經濟部的紓困案還劃錯重點，除了補助限定用於辦理行銷、導入電商平台，另外就是照明和通風等設備更新，「關鍵是商圈沒有人、沒有生意做，不是環境差啊！」台北市議員王鴻薇搖頭大嘆「中央政府病急亂投醫」。

文化大學全球商務系兼任副教授杜震華說，官員能否與企業感同身受，是紓困成敗關鍵，儘管中央端出五花八門的紓困方案，但凡事都要經過申請，地方須向中央「乞援」，企業還得備妥各種繁鎖資料，「這不是非常時間的作戰方法，純粹是方便中央政府的『鐵飯碗』思維，相較各國全面減稅、免稅，台灣的應變態度顯得太保守。」

全國商業總會副理事長許舒博強調，面對新冠肺炎疫情，要撇除政治算計和官僚心態，回歸商業邏輯，「政府應清楚認知，現在紓困充其量只能算幫企業、勞工延命，陳義過高容易讓人政治解讀。」他十分支持「發現金」的主張，反對小英政府之前提出的「酷碰券」，「酷碰券只是折價性質，還存在得綁定行動支付等層層設限，大大降低民眾消費意願，對仰望補助的企業和民眾都很殘忍。」

新冠肺炎疫情讓民眾不敢出門消費，士林夜市假日晚間也冷冷清清。（圖／馬景平攝）

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(中時電子報)