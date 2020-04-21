新冠肺炎疫情衝擊下，台灣經濟發展蒙上陰影，根據勞動部最新統計，無薪假總人數飆破1.4萬。雖然行政院3月開始以特別預算600億元，執行首波紓困振興方案，卻被外界抨擊是緩不濟急，國民黨於是主打「發現金」，強調如此才能及時化解企業和民眾的資金缺口。

全國商業總會副理事長許舒博分析，各行各業面對疫情衝擊「出入很大」，例如因為大家不敢搭大眾交通工具，汽機車近來業績不錯；燈具業者卻生意慘淡，外銷歐美的訂單全面延期，導致生產線停擺。因此，許舒博建議政府不要再用ＧＤＰ為由推阻發放現金，「畢竟現階段的產業需要的是『救命』，『延壽』的方向大錯特錯。」

由於中央政府錢、權一把抓，高雄市政府只能自力救濟，首波紓困措施包括調降娛樂稅30%、展延購屋貸款，以及公有市場、市府委外經營案租金減半等，下波紓困計畫包括商業貸款延繳、減收產業園區特定產業維護費、商圈市集振興計畫等。

另外，台中市長盧秀燕日前祭出「紓困九箭」，包括公有市場攤商租金對折等；新北市長侯友宜推出「安心即時上工」等紓困措施；屏東縣政府則表示，地方政府做為中央銜接民眾的窗口，只要中央核撥款項順利，紓困不成問題。

一名政壇人士分析，民進黨執政縣市只有6個，國民黨則有15個，台北市則由民眾黨主席柯文哲當家，如今紓困振興大餅卻由中央直接分配，預算都綁在執政黨手上，國民黨、民眾黨等在野黨勢必被邊緣化，「民進黨這種『一把抓』的政治邏輯，說穿了，就是預算分配採取『集錢集權』，根本是著眼2022年的地方縣市首長選舉。」

該人士也感嘆，若紓困振興預算真是執政黨選舉攻防的一步棋，不僅無法挽救經濟頹圯，也將損及台灣社會，紓困救急應以人民為本。

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(中時電子報)