震驚社會的高雄市「桶屍案」，發生至今已近3個星期，案情依然膠著，警方目前只能確認死者是失蹤近6年的林宜羚(林婦)。本刊調查，林婦夫家是鳳山區的大地主，但夫妻倆感情相當淡薄，她生前曾與丈夫大打出手，留下家暴前科。.

林婦丈夫透露，林婦當年常常對空氣自言自語，遭人擄走後就失蹤；此外，有秘密證人向警方指稱，林婦疑在外積欠1、2萬元未還，可能因此惹來殺身之禍。

附近鄰居表示，林婦的夫家在五甲地區是地主，擁有五百多坪的四個透天店面，一至三樓出租給賣場，每月高達二十多萬租金，九十二歲的老父親將租金分成五份，除了自己之外還分給四個兒子，而全家則分別住在四、五樓，衣食無虞。鄰居說：「吳男是家中老二，平時他都騎著一輛藍色機車，遊手好閒，常常不在家。」

附近鄰居表示，林婦的夫家在五甲地區是地主，擁有500多坪的4個透天店面。（圖／宋岱融攝）

4月16日下午3點多，吳男騎著機車，沿著五甲二路到住家附近的耳鼻喉科診所拿藥，接著返家換上運動服，跑去公園運動，態度一派從容，完全看不出來他甫經歷「髮妻淪桶屍」的悲慘遭遇。吳男的林姓妻子，3周前才被人發現裝進桶子裡，棄屍在高雄捷運橋頭糖廠站旁空地。

吳男準備出門運動時，本刊記者趨前喊了一聲「耀仔」，只見他愣了一下，滿臉驚訝地反問：「你怎麼知道我的名字？」得知本刊記者的來意後，吳男隨即把本刊記者拉到一旁，低聲地說：「附近鄰居都不知道我太太就是桶屍案的死者，不要聲張啦，臉都丟光了！」

警方調查，現年61歲的林婦疑遭人勒死後，被人塞進桶子，挖洞棄屍。（圖／報系資料照）

談起老婆，吳男雖然落落大方，卻仍有一絲哀傷，言語間更透漏很多疑問：「之前我太太要和朋友合開卡拉OK店時，我爸爸和親友都很反對，但我太太很固執，根本不管親友感受，她的死，很可能跟她在店內被人押走有關。」

由於已無法從屍體判斷正確的死亡時間，導致警方調閱相關事證的困難度大為提高，加上清查桶屍案曝光前附近往來人車一無所獲，林婦行動電話號碼也已停用多年，目前檢警只能根據吳男描述，朝林婦生前遭人擄走的方向偵辦。

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(中時電子報)