高雄捷運橋頭糖廠站1號出口前空地，2020年4月2日上午，有工人在高雄市捷運橋頭糖廠站旁空地，以怪手整地時，意外挖出一具被裝在水桶中的屍體，後來證實為吳男失蹤5年多的林姓妻子(林婦)。

承辦檢察官郭勁宏會同法醫解剖複驗時，發現林婦的喉部甲狀軟骨骨折，全身及肢體都有骨折出血情形，研判是遭人勒死後，被塞進桶內棄屍；屍體還疑似被歹徒以藥水腐蝕，容貌以及指紋幾乎全毀，作案手法極其凶殘。

幸好鑑識人員眼尖，發現林婦萎縮的左手小拇指上還有指紋，才有辦法確認身分為48年次的林宜羚，警方隨即找上林婦家人釐清案情，一度懷疑她老公吳男涉嫌，但經過偵訊及研判，已排除吳男犯案的可能性。

由於林婦失蹤長達近6年，加上林婦離家時未帶健保卡和身分證，生前的行蹤以及交友狀況，幾乎沒有線索可循，讓偵辦人員相當頭痛，只能依據林婦丈夫的證詞，還有查訪失蹤前的友人說法來偵辦。

儘管如此，資深鑑識人員仍不排除是感情糾紛引爆殺機，但專案小組訪查後發現，有家暴前科的林婦疑似患有憂鬱症，且離家失蹤時已經55歲，研判她不太可能有婚外情，情殺的可能性極低。

高雄捷運橋頭糖廠站白天常有人員進出，但由於地處偏僻，入夜後，人跡罕至，嫌犯是否有地緣關係，成為警方追查重點。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)