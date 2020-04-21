高雄桶屍案死者，警方確認是住在鳳山區，現年61歲的林宜羚，由於夫家是五甲的地主，平時靠著收租過活，生活應該沒有煩惱，但怎會陷入債務糾紛引來殺機？警方不解的是，死者若有債務困擾怎不向經濟無虞的夫家求援？

本刊找到吳男的大哥，他向本刊記者透露：「我弟媳(林婦)脾氣不好，妯娌關係很差，和親戚相處形同陌路，她連平時見到我父親，都像外人一樣，她常常自己騎著腳踏車四處遊蕩，家事也不做，三天兩頭都不在家，我也懶得管她。」語氣中對林婦相當不滿意。

「她(林婦)常常和我弟弟爭吵，她失蹤前，兩人還大吵一架，但我沒問爭吵原因，只知道他們相處不好，曾有親戚勸他們乾脆離婚，但她一口回絕：『我幹嘛要離？還等著分財產嘞。』」吳男的哥哥接著說。

警方研判，依據林婦生前與夫家關係降到冰點，加上林婦個性固執，不肯妥協的火爆個性，推斷林婦即使有了債務，也不會向夫家開口，加上言語上可能刺激債主，才會惹禍上身?

話雖如此，林婦家屬仍然盼望檢警早日逮到真兇，不要讓林婦死不瞑目。

林婦的夫家，高齡九十二歲的公公，身體健朗，平日下田農作，靠著五甲商圈的賣場收租過活。（圖／宋岱融攝）

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(中時電子報)