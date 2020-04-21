中華婦女聯合會理事長何建華去年底被依違反選罷法罪名由台北地檢署聲請限制出境，期間雖因母親病危一再聲請解除未獲准許，14日家鄉傳來母歿噩耗，終獲法官准予暫時解除限制，但她昨（20）日一早趕赴機場卻又被海關攔阻，原因居然是她另外還有1項罪名也被限制出境，而她卻從未收到任何文件通知，何女一路從機場哭回家中，她向本刊投訴：「就算槍斃也該要讓人死的明白」。

何女指出，她每年都會主辦會裡姐妹去大陸旅遊團，而且1年好幾次，去年底她因列名統促黨的政黨不分區立委名單而被扣上招待姐妹旅遊，藉此拉票的違反選罷法罪名，她雖有不滿，但總認為司法會還她公道，而且她也確實沒有招待姐妹旅遊。

14日家鄉傳來母親病亡噩耗，讓何女心急如焚。（何建華提供）

何女表示，當時她因沒錢交保，被檢方改以限制出境、出海後無保請回，事後她有收到因違反選罷法而被限制出境的通知，4月14日家鄉傳來母親病歿噩耗，她心焦如焚，第2天就趕緊聲請解除限制出境，17日晚間台北地法院法官傳她開庭，並當庭獲得法官同意她以6萬元交保，解除限制出境2個月。

何女獲得法官的允許後，稍微鬆了一口氣，趕忙又訂機票，好不容易訂到今天早上10點的航班，但不料她8點到機場卻無法通關，移民署官員又出示文件證明她還有1案是違反國家安全法，尚未解除限制出境。

何女無奈返回並向本刊投訴，她強調只有收到1張違反選罷法的限制出境通知，根本不知道還有違反國安法，而且2個案子就是同一件事、同一位檢察官承辦，她也都一一陳述明白，交給司法處理，她只想盡最後一份孝道，「回去看母親最後一眼，送她最後一程，如此而已，需要受到這麼多的刁難嗎？」

何女獨自1人在台生活多年，她創辦中華婦女聯合會，是希望造福在台陸配，也也經常不計酬勞幫姐妹提供各項諮詢及法律服務，因生性好強而熱心，是陸配團體的大姐。

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(中時電子報)