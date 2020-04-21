小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（21日）新聞重點。

【1】2艦額外航程 研判監控陸航母

海軍昨發布新聞稿，否認敦睦艦隊靠港後有官兵偷偷下船到超商購物，不過新聞稿卻意外洩露，敦睦艦隊成功級「岳飛艦」、康定級「康定艦」，4月12日及13日出港執行戰備任務，外界研判這2艘軍艦是支援監控大陸遼寧號航母。

【2】囂張屁孩 派出所門口鬥毆

視公權力於無物？雲林縣斗六市公正派出所19日早上6時許，有兩派年輕人疑因財務糾紛，分持棍棒、刀械在門口鬥毆，無視警方公權力，員警眼見無法制止，一度緊急對空鳴槍3槍，兩派人馬才悻悻然分開，其中1名年輕人不罷休，還怒砸對方的車才離去。警方已逮捕7名涉案人，依聚眾鬥毆、妨害公務等罪嫌送辦。

【3】趕機累癱 大嘆回家路太辛苦

由海峽交流基金會接洽中華航空公司辦理的的第2波類包機，20、21日分2航班前往上海接回滯留的湖北的台灣民眾。滯鄂台人為了趕搭班機，從19日就陸續啟程舟車勞頓的趕往上海，有的人幾乎整晚沒有睡，趕到上海浦東機場時，整個累癱。第1批航班在20日晚間載回231名台胞。

【4】經濟不能崩盤 國民黨江朱倡排富發現金

國民黨主席江啟臣表示，防疫期間，民生經濟絕不能崩盤，經濟崩盤若導致社會失序，防疫工作會雪上加霜，全面失控，他強調，經濟紓困必須如防疫政策「超前部署」一次到位，「現在的現金紓困，就是後新冠肺炎時代的振興佈局。」

【5】貝克漢悶壞問台客 宅家如何保持樂觀

新冠肺炎疫情蔓延全球，隨著每日確診及病逝案例增加，人人自危，不得不把防疫擺在第一順位。許多國家的影視產業大受影響，就連好萊塢也陷入無期限停擺，眾多明星為配合防疫都乖乖居家防疫。有別於一般大眾，明星們的居家防疫花招百出，應有盡有，也讓普羅大眾感嘆一樣宅在家，處境卻大不同。

(中時電子報)