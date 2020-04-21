敦睦艦隊爆多起新冠肺炎確診，由於該支隊曾進訪帛琉，我駐帛琉大使館同仁們今（21）採檢，預計明（22）日左右會有結果，外交部表示，將持續與帛琉保持密切的聯繫與合作，分享防疫資訊及捐助相關物資。

外交部發言人歐江安說，我駐帛琉大使館、技術團所有同仁、眷屬及雇員將於4月21日上午配合帛方安排，接受帛琉國家醫院（Belau National Hospital）採檢，檢測結果預計於路隔日取得；帛方同時規劃在每日檢疫能量範圍內，另外安排曾接觸我敦睦艦隊官兵的我國僑胞及帛方人員，陸續接受檢測。

歐江安說，繼日前我國政府依據帛國需求，捐贈相關防疫設備及物資後，我民間組織也集資防疫物資，於20日贈送帛琉；帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）及衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）均對我國政府與民間的人道援助至為感激，臺帛雙方將持續分享防疫重要資訊，保持密切合作及意見交換，同時提供防疫物資及相關協助。

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(中時電子報)