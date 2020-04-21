義大利雜誌披露教宗可能訪問中國大陸，首站是新冠肺炎疫情發源地武漢，並推進中梵之間的對話；外交部對此表示，經瞭解該報導已出刊多日，是未經查證的傳言，外交部不對其內容評論。
外交部發言人歐江安說，該報導兩週前就已出現，內容指教廷高層正秘密安排教宗近期訪問中國武漢事，我國駐教廷大使館與教廷一向保持密切聯繫，綜整駐館日前向教廷瞭解，以及透過相關管道查詢的結果，這則義大利媒體近兩週前所報導的內容，是一則未經過查證的傳言，因此外交部不會評論。
媒體報導，義國雜誌《真相》（La Verita）日前披露教宗可能在疫情時刻訪問中國大陸，「藉此見證武漢從封城到開放的重生意義，並推進中梵對話。」報導並說，教廷官方未對此事發表評論。
外交部表示，目前我國與教廷的關係良好，雙方的合作沒有改變，將持續推動改善中國的宗教自由，使中國的天主教徒能早日享有自由，實現正常的宗教生活。
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(中時電子報)
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