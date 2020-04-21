新冠肺炎疫情續燒，外界擔憂恐影響民生物資供應。行政院政委龔明鑫表示，政府會確保基本物資供需充足、物價穩定，讓民眾維持正常生活，包括速食麵、衛生紙等主要民生物資供應量充足、價格平穩，「不會短缺、一定買得到」。

龔明鑫20日邀集經濟部次長林全能、農委會副主委陳駿季、衛福部次長何啟功，召開行政院紓困振興方案「民生物資盤點」記者會。龔明鑫指出，國銀截至17日配合政府辦理和自辦紓困貸款已核准1萬7447件、日增1815件，核准金額達1779億元，日增169億元。

農委會表示，為確保國內農產品生產所需的重要原物料供應充足，已有充分應對措施，目前國內農漁水產品生產穩定，足以供給國內未來半年的消費需求，國人可安心購買，無須恐慌與過度搶購囤積。

其中，國產稻米庫存尚有約90萬公噸，未來半年約可再收成120萬公噸，合計210萬公噸可供國人吃21個月。蔬果供應方面，未來半年蔬菜供應量約144萬公噸、水果供應量約155萬公噸，均高於安全存量水準，並將視時提高倉儲量至2.1萬公噸。

畜產方面，目前國內豬肉每月上市逾67萬頭、每月供應6.7萬公噸，肉雞每月上市隻數逾2500萬隻、每月供應6萬公噸，雞蛋每日生產約2100萬顆，鴨肉每月上市逾290萬隻、每月供應7000公噸，供貨情形穩定。

消費水產品方面，近海、沿近海及養殖漁獲每月供應量達7.78萬公噸，大於國內5.6萬噸的每月消費量，未來半年庫存充足、供給無虞。肥料方面，目前原料主要供應國均正常發貨，去年用肥量約82萬公噸，未來1年國內產量100萬公噸，並於15日啟動預購補助機制。

經濟部表示，包括沙拉油、麵粉、速食麵及衛生紙等主要民生物資，目前供應量均充足無虞、價格平穩。其中，沙拉油原料黃豆、麵粉原料小麥的使用存量分別有4.1個月及近5.5個月，速食麵主要廠商目前均以中元普渡的供貨水準生產，銷售已趨於平穩、價格無波動。

衛生紙方面，經濟部指出，原料紙漿主要進口國智利、巴西受疫情影響程度小，去年進口量約80萬噸，今年首季已進口21.8萬噸，年增26％。衛生紙平均日產量約8萬箱，且目前紙廠皆備有一定庫存，原料供給無虞，國際紙漿價格仍處於低檔，市場價格平穩。

(時報資訊)