麥可喬丹的影集《最後一舞》開播之後，前兩集以平均610萬人收視刷新了ESPN紀錄，成為史上最多人觀看的紀錄片，原本的紀錄為360萬人。這兩集聚焦在1997-98球季公牛的內部矛盾。

1997年，公牛隊同意讓紀錄片團隊跟著他們拍攝，由於那是公牛王朝最後一季，因此成為珍貴紀錄。當時在外界看來，公牛仍是5冠衛冕軍，引發茶壺裡風暴的被認為是「大反派」總管克勞斯(Jerry Krause)。

克勞斯不敢動喬丹，但他不介意換掉喬丹以外的所有人，造成他與總教練「禪師」傑克生(Phil Jackson)的尖銳矛盾以及王朝的終結。想像一下如果公牛此季沒摘冠，隔季又碰上封館，喬丹1998年的退休會有多麼難堪與遺憾。

紀錄片第2集的主軸集中在「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)，他「誤簽」了一紙7年1800萬美元的窮合約，該季年薪排行全聯盟第122名。公牛老闆不肯給皮朋加薪，鬱悶的皮朋藉著養傷的名義擺爛，例行賽只打了44場，之前他從未低於70場。

皮朋一度要求被交易，公牛也差點拿他去交換新秀「T-Mac」麥格雷迪。皮朋的怠工抗爭讓公牛戰績出現鬆動危機(當時還是分組制)，甚至引來喬丹的不滿，最後還是「禪師」親自開導皮朋：「如果去別隊你可能會被毀掉，不如留在這裡全力拚完再去尋找高薪。」

在喬丹的獨力苦撐下，公牛該季居然也維持了聯盟第1的戰績(62勝20敗)。最後皮朋隱忍回歸並於季後賽回神，幫助喬丹以6冠完美謝幕，自己也在火箭與拓荒者找到第二春，拿到他渴求已久的千萬美元年薪。

(中時電子報)