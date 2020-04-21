國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，涉嫌在文化部人文及出版司副司長、司長任內，收受台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮賄賂60萬元，並接受招待赴泰國、越南等地旅遊，協助盧、周獲取補助款150萬元，涉及貪汙、詐欺等罪嫌。台北地檢署漏夜訊問後，21日以朱涉嫌貪汙重罪，有勾串之虞，諭知朱聲押禁見、盧交保50萬元、周交保30萬元。

朱瑞皓是2014年7月擔任文化部人文司副司長、2016年9月在文化部長鄭麗君任內獲升任人文司司長，2018年7月1日卸任，朱現任國立傳藝中心副主任，為簡任12職等高官。

檢廉據報，朱瑞皓於2014至2018年間擔任文化部人文司副司長、司長期間，對於出版業者申請補助款、出版、人文司相關業務，負有主管及監督權責，但朱卻利用職務機會，配合台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮，讓2人取得人文司特定採購案、補助案，共詐取150萬元補助款，涉嫌貪汙、收賄、行賄、詐欺等罪。

檢廉查出，朱在文化部人文司任內，共收受2人賄賂60萬元外，另多次以考察名義，與2人同行接受招待赴泰國、越南等地旅遊。台北地檢署20日指揮廉政署兵分7路搜索，並約談朱、盧、周及證人共17人到案。

據了解，朱過去有些爭議事件，他任職文建會(文化部前身)期間，因承辦「景美人權文化園區當代藝術創作展」，在「汪希苓特區」展示「藝術裝置」失當，遭監察院提案糾舉外，另已故作家余光中未獲總統褒揚令，朱也「扛責」表示是人文司未提報。

(中時 )