簡直泯滅人性！美國一名年約36歲的保母凱莉（Kellie Barthel），近日打電話報案，指家裡有一名23個月大的幼兒在流鼻血，但救護人員抵達現場時，發現保母家中血跡斑斑，幼兒全身滿是紫色瘀血傷痕，已成冰冷遺體躺在滿是血的床上。保母事後被驗出體內有冰毒、酒精等毒物與飲酒反應，已遭當地警方逮捕起訴。

據《太陽報》報導，美國密西根州的道格拉斯鎮，年僅23個月大的瓦伊達（Vayda）在上月1日時，還被監視器拍到坐在車內，與保母凱莉去買酒跟加油的畫面，但隔天清晨，保母疑似與男友發生激烈爭吵，加上保母本身有酗酒跟吸毒，在喪失理智的狀態下，把再幾周就要滿2歲的瓦伊達，揍到全身滿是紫色瘀血傷痕。

凱莉報案時，當時聲稱孩子正在流鼻血，但實際上救護人員抵達現場時，發現房間到處是飛濺的血液痕跡；浴室跟廚房的垃圾桶，還都出現沾滿血的毛巾；而可憐的瓦伊達，已失去呼吸心跳，與凱莉一同躺在滿是血泊的床上。相驗遺體後，證實孩子的死因是顱骨骨折，推測生前遭到嚴重摔扔毆打。

報導中指出，當地警方調查推測，瓦伊達應該是被保母酒後當成出氣筒毆打，被發現時已經死亡了好一段時間，且凱莉身上被驗出有酒精反應，還有冰毒殘留在體內。但她在法庭上稱，瓦伊達因為在地上小便，惹她生氣，她有朝小孩的背揍了5下，導致小孩撞到頭，但當時看起來並沒有受傷。不過驗屍結果證實，瓦伊達的頭骨是遭反覆摔打而有顱骨骨折現象，打臉保母的證詞。

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(中時電子報)