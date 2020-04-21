政府針對受新冠肺炎疫情衝擊的小型攤商及商家等「小規模營業人」，提供最高申貸50萬元的紓困貸款專案。臺企銀（2834）昨（20）日開辦受理上路首日，便火速核准37件、金額達1210萬元，解決小型攤商的燃眉之急。

臺企銀指出，小規模營業人只要具稅籍登記，且每月銷售額未達開立統一發票標準，只要簡易評分達標並送信保基金保證後，提供最高申貸50萬元的紓困貸款專案，年利率最高不超過1％、貸款期限最長1年，力拚3個工作日內提供客戶周轉資金。

臺企銀表示，首日核准申請人的產業，遍布早餐店、手搖杯飲料店、小吃店、服飾店及園藝店等，該行行員主動關心詢問客戶，並積極協助申請人準備簡易資料，專案開辦一早便確認申請人符合申貸標準，並迅速予以核准，協助受疫情影響的商家獲得及時雨。

臺企銀指出，紓困貸款專案強調從寬、從速、從簡原則，為加速申辦流程，民眾可透過該行125家分行最新成立的「紓困振興專區服務窗口」詢問，臺企銀絕對全力響應紓困貸款政策，傾全力協助小規模商家度過難關。

(時報資訊)