華航(2610)因應新冠肺炎疫情對營運影響，與華航企業工會展開協商，結果決定自2020年5月1日起實施國內員工減薪減班，一級(含)以上正副主管減全薪25％，二、三級正副主管減全薪20％，一般員工減全薪15％，每周規劃一日減班休息，暫定實施三個月。

華航過去人事成本占華航總成本15％，僅次於燃油支出，但今年油價大跌，燃油成本下降，但疫情衝擊，客機運量大幅減少，人事成本成為華航首要改善的問題。華航面對疫情變化，積極掌握開源機會、力行各項節流措施及人力調整，2月16日起已實施主管減薪，並開放員工申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休。

考量全球航空業困境，在不裁員的前題下，華航邀集三大工會一起討論解決之道，昨日企業工會與資方將共體時艱，自5月1日起配合此次減薪減班休息方案的員工，公司同意保障工作權，不予裁員。員工配合業務緊縮及防疫，每月減班休息日平均增加4到5日，為期三個月。

(時報資訊)