柏文（8462）董事會通過2019年股利分派案，擬配息約5.37元、配股約0.5元，合計派利約5.87元，盈餘配發率約82.23％。以20日收盤價146.5元計算，現金殖利率約3.67％。公司將於6月3日召開股東常會，全面改選4席董事及3席獨董。

柏文受惠展店效益帶動規模經濟顯現，2019年合併營收創35.26億元新高，年增17.09％。毛利率32.47％、營益率18.33％，分創歷史第3高及新高紀錄。歸屬母公司稅後淨利亦創4.7億元新高，年增5.88％，每股盈餘7.15元，優於前年追溯調整後的6.99元。

柏文經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」，截至3月底已開設47處據點，其中北北基12家、桃竹苗8家、中彰投7家、雲嘉南7家、高屏13家。柏文2020年首季自結合併營收8.73億元，季減4.34％、年增4.35％、續創同期新高。

柏文今年規畫新增8處據點，預計每季新開2處，其中僅2處屬於年費較低的純健身廠館。首季已於2月開出台南永華廠、台中水湳廠，第二季預計4月29日開出桃園南崁廠、6月下旬開出台北石牌廠，第三季於彰化及新竹、第四季於桃園及新竹開出新據點。

柏文財務長暨發言人繆尚志先前法說時表示，就今年展店計畫預期，預期全年營收可維持成長步調，動能需視疫情持續時間及影響程度而定。公司仍希望營收成長幅度優於去年，帶動毛利率及營益率提升，進而使獲利成長同步增溫。

繆尚志預期，疫情恐加速台灣健身產業市場汰弱留強，柏文營運及財務結構健全，持續複製成功經營模式、提高競爭者進入門檻，預期疫情影響將是「短空長多」，有助進一步提升市占率，目標2025年底將據點數推升至80處，以滾雪球效應維持營收及獲利成長。

(時報資訊)