海軍爆軍艦群聚染疫，共24名官兵確診，其中9名確診的磐石艦官兵在高雄市，是否對罷免高雄市長韓國瑜造成影響，成外界矚目焦點。有評論認為，這起事件恐怕讓藍綠在政治攻防上有所逆轉。韓國瑜的政治生命、罷韓運動及新冠肺炎，交織出一張史無前例的連動蜘蛛網，該評論認為，韓恐又寫下另一項紀錄。

海軍爆軍艦群聚染疫，高雄成重災區。高雄市長韓國瑜前天表示，此時此刻是高雄市防疫最嚴厲的一刻，他說高雄市迫切需要了解敦睦艦隊中一百多位高雄市籍的官兵名冊，滯留地點、去過的商圈。據《中評社》報導，上周五罷韓熱度被炒起，短短兩天就被官兵染疫新聞排擠，罷韓悄然無聲。韓國瑜昨一早就視察確診官兵去過的地點消毒工作，除了市政，也有與罷免案對決的意味。

該評論認為，高雄市議會程序委員會先前以防疫為重，做出短期臨時會決定，被綠營罵翻。然而，目前艦隊疫情爆發後，恐讓綠營及罷韓團體在戰術運用上重新調整。這件事恐怕讓藍綠在政治攻防上逆轉。該評論也表示，韓的政治生命、罷韓運動及新冠肺炎，逐漸交織在一起，「放眼台灣政治歷程，恐怕韓又寫下另一項紀錄」。

(中時電子報)