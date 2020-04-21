小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（21日）財經重點。

【1】空有滿手單 福特六和斷鏈停工

新冠肺炎疫情對全球車業衝擊加劇，隨歐美相繼封城鎖國，當地車廠、汽車零件廠全面停工，零件供應中斷，台灣國產車廠恐現第二波斷鏈停工潮。福特六和汽車開出停工的第一槍，宣布生產線22日起停工至少一周，暢銷國產車Focus後續交付將延遲。

【2】３月外銷訂單 402.6億美元 超預期

經濟部統計處20日公布3月外銷訂單統計，訂單金額402.6億美元，年增4.3％，金額創下歷年3月第三高，整體表現跌破外界眼鏡，優於原預期的二位數負成長，更終止連2個月的負成長。不過，4月外銷訂單恐因疫情影響明顯受衝擊，預估年減10.3％至年減6.3％之間。

【3】大股東持股增減、透露經營心態 超眾、朋程 台股抄底王

近期台股自3/19低點8,523點反彈至20日漲幅高達24.23％，超眾（6230）朋程（8255）等大股東及董監事躍升為台股抄底王，而玉晶光（3406）、興能高（6558）則持續反向調節持股，分析師認為，3月股災上市櫃公司持股概況，透露大股東經營心態。

【4】大陸振興經濟 新基建藍圖出爐

大陸在日前公布首季GDP成長率等經濟數據後，主管宏觀政策的大陸國家發改委20日公布「新基建」投資藍圖，並宣示將再刺激擴大內需消費等重大內容，以撐起新冠肺炎疫情重創下的經濟成長基本面。

【5】疫發不可收拾 全球經濟不確定性 60年最高

美國銀行發布最新報告指出，新冠肺炎疫情已對全球經濟帶來數十年來最大不確定性，而成長前景的渾沌不明，也導致各投資銀行對全球經濟預測的分歧明顯加劇。

(中時電子報)