國流行樂壇天后Lady Gaga率領全球巨星，與WHO攜手舉行全球慈善演唱會，以6小時馬拉松方式接力熱唱募款，不過公開讚揚世衛祕書長譚德塞是「超級巨星」惹議，對此網紅廣告小妹直言：「若妳不認同她的言論，請回想當初為何喜歡她」。

WHO祕書長譚德塞隱匿病情，引發全球網友不滿，美國總統川普更是震怒暫停贊助，不過女神卡卡卻公開讚賞譚德塞是「超級巨星」，引發各界嘩然，對此網紅廣告小妹表示喜歡作品與崇拜偶像，是兩個獨立命題，她舉自己愛看電影為例，卻受不了好萊塢演員把奧斯卡當TED Talk，侃侃而談政治正確，如同女神卡卡挺同婚、挺資源分配、挺世界和平，那如果有一日反川普挺組織，也不用那麼意外，也呼籲許多粉絲若不認同女神卡卡言論，請回想當初為何喜歡她。

此外她表示在追星生涯經歷一次次傷心難過後，已學會把一個人切割成幾份，分別是對方的才華、人品、思想、美色，更舉有些藝人為例，即便上了黑名單，仍掩蓋不住對其才華的肯定，更強調：「黑粉也可以黑得優雅，黑他的言論、行為、思想，但不黑他整個人，更不殃及其家人」。

(中時電子報)